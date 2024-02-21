Воспитанники детдомов и школьники из многодетных семей Приморья прошли бесплатное обучение в «IT-классе FESCO»

Проект Транспортной группы FESCO («FESCO») позволил более 50 приморских школьников в текущем учебном году бесплатно получить знания в сферах виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), IT и промышленного дизайна.
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