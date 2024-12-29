Бастрыкин и генпрокурор Азербайджана обсудили расследование катастрофы в Актау

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин провел телефонные переговоры с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым по поводу расследования крушения самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAI) в Казахстане.
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