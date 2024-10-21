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Краснодарский край занял 19-е место в рейтинге регионов по доходам населения

Краснодарский край занял 19-е место в рейтинге регионов по доходам населения

В Краснодарском крае наблюдается положительная тенденция роста реальных денежных доходов населения. По итогам второго квартала 2024 года среднедушевой доход составил 58,8 тысячи рублей в месяц, что на 9,2% больше, чем в прошлом году.

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