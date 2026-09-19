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Пронедра

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Священник объяснил, почему верующие целуют руку батюшке

Священник объяснил, почему верующие целуют руку батюшке

Откуда пошла традиция целовать руку священнику? Разбираемся в церковном этикете, истории жеста и том, кому на самом деле воздается честь при этом приветствии.

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