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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шэй Гилджес-Александер набрал 38 очков во 2-м матче с «Миннесотой»

За 41 минуту на площадке Шэй Гилджес-Александер набрал 38 очков, 12 из 21 с игры, 13 из 15 с линии, 3 подбора, 8 передач и 3 перехвата.

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