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Мурашко: за 10 лет от туберкулеза стали умирать наполовину меньше россиян

Мурашко: за 10 лет от туберкулеза стали умирать наполовину меньше россиян

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что стране удалось достичь определенных успехов в борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями, и как пример обнародовал данные по заболеваемости и смертности от туберкулеза за последние 10 лет.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
В советское время тубик, как болезнь, был побежден поголовным вакцинированием, очаги заболевания оставались по большей части лишь в местах лишения свободы. а сейчас хвастаемся, что болезнь вылезла из под плинтуса и мы с ней успешно боремся.
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