Мурашко: за 10 лет от туберкулеза стали умирать наполовину меньше россиян

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что стране удалось достичь определенных успехов в борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями, и как пример обнародовал данные по заболеваемости и смертности от туберкулеза за последние 10 лет.
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