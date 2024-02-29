Мурашко: за 10 лет от туберкулеза стали умирать наполовину меньше россиян

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Леонид Ла Рошель

В советское время тубик, как болезнь, был побежден поголовным вакцинированием, очаги заболевания оставались по большей части лишь в местах лишения свободы. а сейчас хвастаемся, что болезнь вылезла из под плинтуса и мы с ней успешно боремся.