Как проблемы с бензином повлияли на авторынок

Хотя ситуация с топливом пока не стала системной и не ударила по всему рынку, расслабляться рано. В некоторых регионах локальные перебои уже начинают влиять на настроения покупателей и даже становятся для них стоп-фактором.
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