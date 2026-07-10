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За рулем

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Как проблемы с бензином повлияли на авторынок

Как проблемы с бензином повлияли на авторынок

Хотя ситуация с топливом пока не стала системной и не ударила по всему рынку, расслабляться рано. В некоторых регионах локальные перебои уже начинают влиять на настроения покупателей и даже становятся для них стоп-фактором.

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