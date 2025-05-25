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Кошачьи правила питания

Кошачьи правила питания

— Если в миске лежит два куска, нужно обязательно вытащить их из миски на пол. — Если эти два куска не одинаковы по размеру, нужно отгрызать от большого куска до тех пор - пока они не сравняются в размерах, а потом "забыть" про оба куска.

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