18 доказательств того, что на сайтах объявлений сплошь и рядом встречаются комики

Продавать вещи или животных через интернет — все равно, что реалити-шоу смотреть по телевизору. Потому что наряду с нормальными покупателями и продавцами встречаются такие уникумы и шутники, что диву даешься.
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