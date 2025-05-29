Суд поддержал миллионный иск Росприроднадзора к «Астрводоканалу» за излив на почву из канализации

Площадь загрязненной территории составила 142,4 квадратных метров. В целях проверки достоверности поступивших сведений о затоплении канализационными сточными водами сотрудники территориального управления Росприроднадзора с привлечением филиала ЦЛАТИ по ЮФО провели выездное обследование в Астрахань по ул.