Фигурантам дела о хищении 500 млн рублей на строительстве водовода «Дон - Донбасс» предъявили окончательное обвинение

Следствие считает, что фигуранты дела о хищении 500 млн рублей при строительстве водовода «Дон - Донбасс» заменили оборудование на более дешевое китайского производства, что привело к многочисленным протечкам и повреждениям на участке водовода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии