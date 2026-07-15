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Фигурантам дела о хищении 500 млн рублей на строительстве водовода «Дон - Донбасс» предъявили окончательное обвинение

Фигурантам дела о хищении 500 млн рублей на строительстве водовода «Дон - Донбасс» предъявили окончательное обвинение

Следствие считает, что фигуранты дела о хищении 500 млн рублей при строительстве водовода «Дон - Донбасс» заменили оборудование на более дешевое китайского производства, что привело к многочисленным протечкам и повреждениям на участке водовода.

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