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Татар-информ

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В аэропорту Казани введены временные ограничения

В Казанском аэропорту введены временные ограничения. Об этом сообщает Росавиация. «Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – сообщает ведомство.

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