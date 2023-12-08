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Эксперт по долголетию Бюттнер назвал продукты, которые едят на завтрак долгожители

Эксперт по долголетию Дэн Бюттнер, изучая привычки питания долгожителей, сообщил, что одним из наиболее полезных вариантов завтрака является кукурузная лепешка с начинкой из черной фасоли, риса, лука и приправ.

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