Руководство СКР поставило на контроль ситуацию с южноуральском селе, в котором 70 лет не могут отремонтировать мост

В Челябинской области возбудили уголовное дело из-за отрезанного от мира села. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в центральный аппарат ведомства будет доложено об обстоятельствах расследования уголовного дела по факту халатности местных чиновников.