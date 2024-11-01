Руководство СКР поставило на контроль ситуацию с южноуральском селе, в котором 70 лет не могут отремонтировать мост

В Челябинской области возбудили уголовное дело из-за отрезанного от мира села. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в центральный аппарат ведомства будет доложено об обстоятельствах расследования уголовного дела по факту халатности местных чиновников.
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