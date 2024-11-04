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Артига об 1:1 с «Факелом»: «Химки» очень хорошо отыграли. Во 2-м тайме было три очевидных момента, особенно у Заболотного» 

«В этой лиге очень важны очки. Одно очко, так одно. Ничья — тоже результат. Мы всегда готовимся играть на победу.

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