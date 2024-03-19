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Незаконную котельную застройщика снесли после проверки прокуратуры

Незаконную котельную застройщика снесли после проверки прокуратуры

Нелегальная временная котельная находилась в жилом комплексе «Тихомиров». Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с Минприроды региона и инспекцией госстройнадзора выявили незаконную котельную в ЖК «Тихомиров».

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