Незаконную котельную застройщика снесли после проверки прокуратуры

Нелегальная временная котельная находилась в жилом комплексе «Тихомиров». Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с Минприроды региона и инспекцией госстройнадзора выявили незаконную котельную в ЖК «Тихомиров».
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