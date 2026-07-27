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Иран пригрозил Украине ответом за удар по судну в Каспии

Иран пригрозил Украине ответом за удар по судну в Каспии

Глава комиссии по нацбезопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил о просчете Украины при ударе по иранскому торговому судну в Каспийском море, информация об этом опубликована 27 июля на его странице в соцсети X.

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