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Находка в машине вывела полицейских на насиловавшую приемных детей семью из Подмосковья

Находка в машине вывела полицейских на насиловавшую приемных детей семью из Подмосковья

В Подмосковье многодетную семью заподозрили в насилии над приемными детьми. На преступление полицейских вывела находка, сделанная в машине россиян, пишет ВЧК-ОГПУ (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в Telegram.

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Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Каки уродов только нет вокруг!
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