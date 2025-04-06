Находка в машине вывела полицейских на насиловавшую приемных детей семью из Подмосковья

В Подмосковье многодетную семью заподозрили в насилии над приемными детьми. На преступление полицейских вывела находка, сделанная в машине россиян, пишет ВЧК-ОГПУ (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в Telegram.
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