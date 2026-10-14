Можно ли собирать шишки в лесу и не получить штраф: что разрешено на самом деле

Осенью лес притягивает не только грибников. Кто-то идёт за тишиной, кто-то — за воздухом, а практичный дачник невольно смотрит под ноги: сухие сосновые шишки могут пригодиться и на клумбе, и в дорожках, и для растопки печи.
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