Мнения относительно виновности бывшего командарма сильно разделились Дмитрий Родионов На фото: бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов (Фото: Сергей Карпухин/ТАСС) Материал комментируют: Михаил Игнатов Павел Губарев 2-й Западный окружной военный суд признал законным изменение меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, который в настоящее время содержится в СИЗО в Тамбовской области.
Почему генерала Попова в штрафбат не пускают?
Комментарии
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ВераВерная
Катя, а Крым чей? Прости, даже ввязываться с тобой в дискуссию не буду, пройденный этап...Всё уже сказано, до нас))) Ни тебе, ни мне эти убедительные аргументы не нужны, мы всё равно останемся каждая при своём мнении. Ну так не будем в вербное воскресение вносить смуту и раздор в обсуждения.
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1 час.
Катерина
Крым - НАШ! Донбасс - наш! А вот твой Пригожин - бандитом был... бандитом и остался.
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1 час.
ВераВерная
Ну вот я об этом и говорю, Катрин))) Каждый при своём!
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1 час.
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