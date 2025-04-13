Почему генерала Попова в штрафбат не пускают?

ВераВерная

Катя, а Крым чей? Прости, даже ввязываться с тобой в дискуссию не буду, пройденный этап...Всё уже сказано, до нас))) Ни тебе, ни мне эти убедительные аргументы не нужны, мы всё равно останемся каждая при своём мнении. Ну так не будем в вербное воскресение вносить смуту и раздор в обсуждения.