Нгамале может восстановиться к дерби против «Спартака». Хавбек «Динамо» получил травму голеностопа в 5-м туре РПЛ

«Ожидаем возвращения Муми через тур», – сообщил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров. Нападающий бело-голубых получил травму голеностопа в матче пятого тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0) 17 августа.
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