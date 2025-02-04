Mozilla Firefox получил интеграцию с ChatGPT и другими ИИ-ботами, а также научился пере...

Mozilla Firefox получил интеграцию с ChatGPT и другими ИИ-ботами, а также научился переводить сайты на русскийКомпания Mozilla объявила о выпуске новой версии браузера Firefox 135, в которой появилась интеграция с искусственным интеллектом (ИИ).
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