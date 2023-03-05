На работе заставили написать заявление по собственному желанию. Муж в ярости, обзывает размазней и мямлей: «Не надо было ничего писать!»— …Ну да, работа у меня была неплохая! – рассказывает тридцатилетняя Виктория.
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