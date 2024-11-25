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Царьград

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В Госдуме заявили о снижении НДФЛ для работающих родителей до 6%

В Госдуме заявили о снижении НДФЛ для работающих родителей до 6%

Новая льгота от государства появится для семей с детьми в 2025 годуЧлен Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что работающие родители в 2025 году получат новую льготу от государства.

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