Возвращение "беглого патриота": Кортнев хотел заработать в России, но "забыл" про деньги для ВСУ - общественники напомнили

В культурной столице России вновь всплывает имя Алексея Кортнева - солиста группы "Несчастный случай", который, казалось бы, навсегда покинул Родину после резкой критики властей и призывов к изоляции страны.
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