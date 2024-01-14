Прохождение Prince of Persia: The Lost Crown — все боссы, головоломки и сундуки (обновляетс...

Прохождение Prince of Persia: The Lost Crown — все боссы, головоломки и сундуки (обновляется)Prince of Persia: The Lost Crown — красочный платформер от Ubisoft, действие которого разворачивается в мифологическом мире Персии и где игроки берут на себя роль молодого принца Саргона.
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