Удар Ирана по американским базам, это конечно, не Третья мировая. Но, в целом, можно считать, что это тектоничнский сдвиг в мировой политике.
Андрей Медведев: Удар Ирана по американским базам, это конечно, не Третья мировая
Комментарии
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z
zhanna
В руководстве Ирана 3 человека истинно верующие,и еще 56 трезво оценивают ситуацию.Да и народ Ирана-ДУМАЮЩИЙ НАРОД
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8 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Удар и???! Тишина. Чуют проблему от того и молчат. Беззащитность их баз которую им обеспечивали Лавров и Нкрышкин вот уроды.
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1 час.
ДП
Дмитрий Пузанов
"США, конечно, способны задавить Иран"??? Они даже талибов в шлепанцах с одними калашами задавить не смогли. А уж Иран с его многочисленными и разнообразными ракетами и дронами штатам даже на 5 % оккупировать не удастся. И главное: при малейшей попытке "задавить" Иран он перекрывает Ормузский пролив (хотя бы минами), и цена на нефть в мире подскакивает до 200 долл. за бочку. Соответственно растут цены на заправках в штатах. И президенту сша, отдавшему приказ "давить" Иран, тут же каюк. Не видит автор дальше собственного носа.
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2 мин.
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