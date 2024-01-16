Спутник
ГлавноеЭксклюзив Все новостиПолитикаЭкономикаОбществоКультураПрогресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спутник

503 805 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Пузанов
    "США, конечно, способны задавить Иран"??? Они даже талибов в шлепанцах с одними калашами задавить не смогли. А уж Ира...Андрей Медведев: ...
  • Компанцев Сергей
    «Это место воспоминаний, памяти и поминовения. Здесь лежат сожжённые тела тысяч жертв авианалетов 13 и 14 февраля 194...Мария Захарова: О...
  • Misha Glusch
    фрицы ничему не учатся, зря их сохранили, как нацию в 45-м...Мария Захарова: О...

Андрей Медведев: Удар Ирана по американским базам, это конечно, не Третья мировая

Андрей Медведев: Удар Ирана по американским базам, это конечно, не Третья мировая

Удар Ирана по американским базам, это конечно, не Третья мировая. Но, в целом, можно считать, что это тектоничнский сдвиг в мировой политике.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
z
zhanna
В руководстве Ирана 3 человека истинно верующие,и еще 56 трезво оценивают ситуацию.Да и народ Ирана-ДУМАЮЩИЙ НАРОД
Ответить
8 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Удар и???! Тишина. Чуют проблему от того и молчат. Беззащитность их баз которую им обеспечивали Лавров и Нкрышкин вот уроды.
Ответить
1 час.
ДП
Дмитрий Пузанов
&quot;США, конечно, способны задавить Иран&quot;??? Они даже талибов в шлепанцах с одними калашами задавить не смогли. А уж Иран с его многочисленными и разнообразными ракетами и дронами штатам даже на 5 % оккупировать не удастся. И главное: при малейшей попытке &quot;задавить&quot; Иран он перекрывает Ормузский пролив (хотя бы минами), и цена на нефть в мире подскакивает до 200 долл. за бочку. Соответственно растут цены на заправках в штатах. И президенту сша, отдавшему приказ &quot;давить&quot; Иран, тут же каюк. Не видит автор дальше собственного носа.
Ответить
2 мин.

Картина дня

наверх