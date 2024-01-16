Андрей Медведев: Удар Ирана по американским базам, это конечно, не Третья мировая

ДП

Дмитрий Пузанов

"США, конечно, способны задавить Иран"??? Они даже талибов в шлепанцах с одними калашами задавить не смогли. А уж Иран с его многочисленными и разнообразными ракетами и дронами штатам даже на 5 % оккупировать не удастся. И главное: при малейшей попытке "задавить" Иран он перекрывает Ормузский пролив (хотя бы минами), и цена на нефть в мире подскакивает до 200 долл. за бочку. Соответственно растут цены на заправках в штатах. И президенту сша, отдавшему приказ "давить" Иран, тут же каюк. Не видит автор дальше собственного носа.