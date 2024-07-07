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Владимирские новости

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Администрация во Владимирской области по суду выплатит жителю выкупную стоимость

Администрация во Владимирской области по суду выплатит жителю выкупную стоимость

Дом на улице Пархоменко в Кольчугино признан аварийным и подлежащим сносу в 2018 году. Однако, до сих пор администрация не решила вопрос о представлении одному из собственников расселяемого дома выкупной стоимости жилого помещения.

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