Администрация во Владимирской области по суду выплатит жителю выкупную стоимость

Дом на улице Пархоменко в Кольчугино признан аварийным и подлежащим сносу в 2018 году. Однако, до сих пор администрация не решила вопрос о представлении одному из собственников расселяемого дома выкупной стоимости жилого помещения.
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