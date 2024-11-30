30,11,24 Коренево - Кремяное Позиционные боевые действия в районе Суджи. Нанесение огневого поражения ВСУ в опорном пункте южнее Кремяного.
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30,11,24 Коренево - Кремяное Позиционные боевые действия в районе Суджи. Нанесение огневого поражения ВСУ в опорном пункте южнее Кремяного.
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