Макгрегор заявил, что Запад не обладает силами для борьбы с мощью России AlexCoderМакгрегор заявил, что Запад не обладает силами для борьбы с мощью России AlexCoder Эксперт подчеркнул, что Америка и Европа не способны бороться с нашей страной Накал страстей на международной арене повышается день ото дня.
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