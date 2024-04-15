Макгрегор заявил, что Запад не обладает силами для борьбы с мощью России AlexCoderМакгрегор заявил, что Запад не обладает силами для борьбы с мощью России AlexCoder Эксперт подчеркнул, что Америка и Европа не способны бороться с нашей страной Накал страстей на международной арене повышается день ото дня.