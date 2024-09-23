В трех областях страны с осени начнут действовать электронные повестки: в других регионах остаются бумажные

В этом году электронные повестки будут тестироваться лишь в трех регионах страны: Рязанской области, Республике Марий Эл и на Сахалине, как заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
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