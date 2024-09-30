Иван Соловьёв рассказал, как "коммерсант" из Минобороны ограбил Россию. Вскрылась сеть Тимура Иванова по прикрытию коррупционных преступлений.
Как "коммерсант" из Минобороны ограбил Россию: Вскрылась сеть Тимура Иванова по прикрытию преступлений
Комментарии
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лл
лина любимцева
А вообще в Министерстве Обороны есть какая-то служба безопасности за деятельностью некоторых таких генералов, или других подобных служак? Что-то военные пошли какие-то ВОРОВАТЫЕ!! ЭТО ЖЕ ОПАСНО ДЛЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ РОССИИ И ЕЕ ГРАЖДАН!! А Министр обороны что, сидел на месте министра и ни хрена "не знал"?!! ЧТО ТАКОЕ ТВОРИТСЯ У НЕГО ПОД НОСОМ?!! НЕ ВЕРЮ, что "не знал"...
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4 час.
Мария Ваняшева
А когда возьмутся за Шойгу?Всех посадить на 25 лет и все конфисковать в пользу государства,да так чтобы комар носа не подточил
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4 час.
ЭА
Эдуард Асмолов
А где тов.Путин с байками про эффективных менеджеров ?
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3 час.
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