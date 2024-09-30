Как "коммерсант" из Минобороны ограбил Россию: Вскрылась сеть Тимура Иванова по прикрытию преступлений

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лина любимцева

А вообще в Министерстве Обороны есть какая-то служба безопасности за деятельностью некоторых таких генералов, или других подобных служак? Что-то военные пошли какие-то ВОРОВАТЫЕ!! ЭТО ЖЕ ОПАСНО ДЛЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ РОССИИ И ЕЕ ГРАЖДАН!! А Министр обороны что, сидел на месте министра и ни хрена "не знал"?!! ЧТО ТАКОЕ ТВОРИТСЯ У НЕГО ПОД НОСОМ?!! НЕ ВЕРЮ, что "не знал"...