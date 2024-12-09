Военный медик вживлял осколки боеприпасов ради выплат: заведено уголовное дело

Всего по такой схеме было похищено более 12 миллионов рублейВоенный медик вживлял осколки боеприпасов в тела участников боевых действий с целью имитации полученных ранений, что впоследствии позволяло получать незаконные компенсационные выплаты.
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