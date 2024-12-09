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Военный медик вживлял осколки боеприпасов ради выплат: заведено уголовное дело

Военный медик вживлял осколки боеприпасов ради выплат: заведено уголовное дело

Всего по такой схеме было похищено более 12 миллионов рублейВоенный медик вживлял осколки боеприпасов в тела участников боевых действий с целью имитации полученных ранений, что впоследствии позволяло получать незаконные компенсационные выплаты.

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Комментарии
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Grandad
Было аналогичное сообщение, где сумма была 240 миллионов рублей. Это еще один случай или журналисты насочиняли?
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15 час.

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