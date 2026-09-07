Как учёт и сыск создали крепостное право без единственного учредительного указа

Землю можно было пожаловать одним росчерком пера. Сделать её доходной было труднее. Поместье без крестьянских дворов оставалось площадью на бумаге: оно не кормило служилого человека, не давало ему средств на вооружение и тем самым не обеспечивало службу, ради которой было пожаловано.
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