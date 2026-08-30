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Перевернувшийся у берегов Северного Кипра паром полностью затонул

Перевернувшийся у берегов Северного Кипра паром полностью затонул

Пассажирский паром, перевернувшийся у побережья Северного Кипра, полностью затонул. Об этом заявил министр транспорта Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрхан Арыклы, сообщает 30 августа телеканал A Haber.

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