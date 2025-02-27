Семак: Мы купили не так много игроков

Тренер «Зенита» неожиданно оценил зимнюю трансферную кампанию клуба. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак, несмотря на подписание в нынешнее трансферное окно Луиса Энрике, Саши Зделара и Огнена Мимовича, заявил, что в команде наблюдается недостаточно новичков, на которых в данный момент он мог бы рассчитывать.