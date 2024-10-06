Обучавшиеся в созданном при поддержке Михаила Гуцериева бизнес-акселераторе предприниматели представили свои проекты

Участниками программы старта бизнеса стали молодые предприниматели из Ингушетии. Она является частью работы «Бизнес-акселератора Ингушетии», который открылся на базе Академии цифрового развития – части активно формирующегося IT-кластера региона.
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