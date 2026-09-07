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Тульские художники представили работы на выставке «Большой формат»

Тульские художники представили работы на выставке «Большой формат»

В выставочном зале открылась выставка работ тульских художников "Большой формат". Экспозицию организовало Тульское отделение союза художников России.

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