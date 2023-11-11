Прекрасные картины Ричарда Мравика

Ричард Мравик родился в Нове-Занки, Словакия. Его любовь к природе и мельчайшим деталям света, форм и текстур, встречающихся в мире природы, пробудила на протяжении всей жизни интерес к изображению истинной яркости природы с помощью масляных красок на холсте.