В РКК «Энергия» назвали сроки первой высадки российских космонавтов на Луну

Первую высадку российских космонавтов на Луну планируется осуществить в период с 2031 по 2040 год. Информация об этом содержится в докладе генерального конструктора России по пилотируемым комплексам Владимира Соловьёва.
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