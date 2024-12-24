Барнаул попал в число городов с самой дешевой "котлетой с пюрешкой" перед Новым годом

Исследователи сравнили цены в разных магазинах на продукты, которые входят в условный суточный рацион Барнаул оказался на пятом месте из 46 в декабрьском рейтинге крупнейших городов России, где предновогодний замер цен на продукты питания показал самую низкую стоимость, сообщает "СоциоЛайф".
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