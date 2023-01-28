Владислав Градинари продолжает серию блестящих выступлений на турнире Shoot-Out

Молдавский 14-летний снукерист Владислав Градинари продемонстрировал сильную форму, обыграв Виктора Саркиса во втором раунде и вышел в 1/16 финала на рейтинговом турнире Shoot-Out 2023, сообщает World Snooker Владислав Градинари (фото: WST) Все новости и результаты Snooker Shoot-Out 2023 Турнирная таблица, результаты Snooker Shoot-Out 2023 Расписание трансляций Snooker Shoot-Out 2023 Подросток Владислав Градинари одержал еще одну впечатляющую победу на турнире Shoot-Out 2023, обыграв Виктора Саркиса со счетом 42-20 и забронировав место в 1/16 финала.