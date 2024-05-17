ФТС: Китаянка пыталась вывезти из России 6 кг бивней мамонта под юбкой

На таможне пункта пропуска в Благовещенске была задержана гражданка Китая. Женщина пыталась скрыть более 6 кг заготовок для сувениров из бивней мамонта, примотав их к ногам скотчем и спрятав под объемной юбкой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии