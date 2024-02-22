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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Навка запросила грант на ледовые шоу в размере 58 млн рублей, Авербух – 42 млн, Плющенко – 32 млн

Татьяна Навка запросила 58 598 600 рублей, при этом софинансирование составит 667 001 400 рублей. Планируется проведение 25 шоу «Вечера на Хуторе» в Сириусе (Сочи), 10 шоу «Вечера на Хуторе» в Москве, 25 показов балета на льду «Лебединое озеро» в Санкт-Петербурге, 25 шоу «Щелкунчик» в Москве и 25 ледовых шоу в рамках весенне-осеннего тура по городам России.

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