На фоне слухов про увольнение: измученной болью Бородиной не могут поставить диагноз

Телеведущая продолжает проходить обследования. Ксения Бородина Социальные сети39-летняя Ксения Бородина еще во время отпуска с Турции (она на целый месяц арендовала виллу в Бодруме) жаловалась подписчикам в соцсети, что у нее сильно болит голова.