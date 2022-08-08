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На фоне слухов про увольнение: измученной болью Бородиной не могут поставить диагноз

На фоне слухов про увольнение: измученной болью Бородиной не могут поставить диагноз

Телеведущая продолжает проходить обследования. Ксения Бородина Социальные сети39-летняя Ксения Бородина еще во время отпуска с Турции (она на целый месяц арендовала виллу в Бодруме) жаловалась подписчикам в соцсети, что у нее сильно болит голова.

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