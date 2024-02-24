Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 819 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Как насчёт визита в ЕКБ, в Ельцын-центр?Мизулина заявила,...
  • Георгий Михалев
    А что, бузова уже певица?Певица Бузова зая...
  • Боцман
    И еще расскажи в какой позе тебя имели и сколько раз. Как была шлюхой такой и останешься.Певица Бузова зая...

Рэпер Моргенштерн* избил блогера Хованского на своем концерте в Белграде

Рэпер Моргенштерн* избил блогера Хованского на своем концерте в Белграде

В Белграде в столице Сербии рэпер Моргенштерн* выступил на своем концерте 23 февраля. Однако во время выступления блогер Юрий Хованский отобрал у него микрофон и начал произносить оскорбительные высказывания в адрес фанатов рэпера, что вызвало агрессию Моргенштерна*.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору