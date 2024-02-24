Рэпер Моргенштерн* избил блогера Хованского на своем концерте в Белграде

В Белграде в столице Сербии рэпер Моргенштерн* выступил на своем концерте 23 февраля. Однако во время выступления блогер Юрий Хованский отобрал у него микрофон и начал произносить оскорбительные высказывания в адрес фанатов рэпера, что вызвало агрессию Моргенштерна*.