MMAJunkie: Арман Царукян и Маурисио Руффи получили дисквалификации

Арман Царукян и Маурисио Руффи получили дисквалификацию после боя в турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе из-за рассечений глаз.
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