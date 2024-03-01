Анастасия Ракова рассказала о переоборудовании рентгеноперационной в больнице им. Кончаловского

Новый ангиографический комплекс позволяет выполнять полный спектр операций без разрезов Заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила о том, что в столице в соответствии с единым стандартом переоснащения стационаров полностью переоборудовали рентгеноперационную больницы имени М.