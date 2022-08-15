Газета.ру

7 593 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Наконец, теперь на месте деревянного сортира, построят железобетонной очко с двумя кабинками М и Ж.В Свердловской об...
  • Svetlana Kuzmina
    "Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек выразил надежду, что поставки газа из России в Германию не прекратя...Министр экономики...
  • Владимир Петров
    Придёт черёд падать и бандеровским истуканам.В Киеве демонтиро...

Юрист Грешнова: за хранение велосипеда в подъезде грозит штраф до 50 тысяч рублей

Юрист Грешнова: за хранение велосипеда в подъезде грозит штраф до 50 тысяч рублей

Исполнительный директор Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова рассказала, что хранение велосипеда в подъезде жилого дома могут признать нарушением норм пожарной безопасности, за что грозит штраф до 50 тыс.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх