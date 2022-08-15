Юрист Грешнова: за хранение велосипеда в подъезде грозит штраф до 50 тысяч рублей

Исполнительный директор Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова рассказала, что хранение велосипеда в подъезде жилого дома могут признать нарушением норм пожарной безопасности, за что грозит штраф до 50 тыс.
Исполнительный директор Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова рассказала, что хранение велосипеда в подъезде жилого дома могут признать нарушением норм пожарной безопасности, за что грозит штраф до 50 тыс.
Свежие комментарии