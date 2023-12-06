Матвиенко поздравила президента Киргизии с юбилеем

Под руководством Садыра Жапарова Киргизия добивается успехов в экономике, социальной сфере, а также в госстроительстве, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, поздравляя президента Кыргызстана с 55-летием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии